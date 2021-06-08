QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Pangalan ng CryptoQUICK

RanggoNo.1117

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)%0,99

Circulation Supply704.335.581,5609431

Max Supply1.000.000.000

Kabuuang Supply940.943.053,0980742

Rate ng Sirkulasyon0.7043%

Petsa ng Pag-isyu2021-06-08 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.2250459349499163,2022-05-05

Pinakamababang Presyo0.008835522403111695,2025-10-10

Pampublikong BlockchainMATIC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

