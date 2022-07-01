RET

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Pangalan ng CryptoRET

RanggoNo.2551

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply20,117,705,009,195,100

Max Supply50,000,000,000,000,000

Kabuuang Supply50,000,000,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.4023%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000000000985108983,2023-04-05

Pinakamababang Presyo0,2022-07-01

Pampublikong BlockchainBSC

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

