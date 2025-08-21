REX

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Pangalan ng CryptoREX

RanggoNo.2248

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,01%

Circulation Supply2 716 250 000

Max Supply3 000 000 000

Kabuuang Supply3 000 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.9054%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.21081231238040127,2025-08-21

Pinakamababang Presyo0.000208489761919375,2025-12-25

Pampublikong BlockchainBSC

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

