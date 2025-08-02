RHEA

Ang Rhea Finance ang pundasyon ng Near DeFi at isang chain-abstracted liquidity platform para sa Bitcoin, NEAR, at iba pang nangungunang asset. Ang Rhea, na nabuo mula sa pagsasanib ng Ref Finance (ang pinakamalaking DEX sa NEAR) at Burrow Finance (ang nangungunang money market sa NEAR), ay isang pinag-isang DeFi protocol na may higit sa $250M TVL, kung saan maaaring mag-swap, magpahiram, manghiram, at kumita ang mga user—lahat sa iisang plataporma. Bilang pangunahing haligi ng NEAR DeFi, mahalaga rin ang papel ng Rhea sa chain abstraction strategy ng NEAR.

Pangalan ng CryptoRHEA

RanggoNo.1429

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.99%

Circulation Supply200,000,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.2%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.11587934887394663,2025-08-02

Pinakamababang Presyo0.013327583514416869,2025-11-05

Pampublikong BlockchainNEAR

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
