RIZ

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Pangalan ng CryptoRIZ

RanggoNo.2455

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.02%

Circulation Supply1,150,957,788

Max Supply5,000,000,000

Kabuuang Supply5,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.2301%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.03380782920700334,2025-02-21

Pinakamababang Presyo0.000381494863082329,2025-12-29

Pampublikong BlockchainBASE

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
