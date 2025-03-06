ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Pangalan ng CryptoROAM

RanggoNo.745

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.00%

Circulation Supply333,663,376.654677

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply995,752,616.845277

Rate ng Sirkulasyon0.3336%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.40935268299243394,2025-03-06

Pinakamababang Presyo0.035894285636521535,2025-10-10

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
