Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

Pangalan ng CryptoSAL

RanggoNo.5017

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply0

Max Supply184 400 000

Kabuuang Supply56 205 202

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.1414380856807424,2025-10-05

Pinakamababang Presyo0.02364331336771066,2025-12-23

Pampublikong BlockchainSALVIUM

