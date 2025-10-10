SAPIEN

Ang Sapien ay gumagawa ng kauna-unahang desentralisadong data foundry — isang permissionless protocol na nag-uugnay sa mga negosyo sa napatunayang pandaigdigang human expertise upang makalikha ng mataas na kalidad na AI training data. Sa mahigit 1.9 M rehistradong user mula sa 100+ bansa at mahigit 185 milyong gawain na natapos, binabago ng Sapien ang data labeling mula sa mababang-bayad na gig work tungo sa isang pangmatagalang propesyon na nakabatay sa reputasyon. Ang protocol ay pinapagana ng $SAPIEN token, isang ERC-20 asset na inilunsad sa Base.

Pangalan ng CryptoSAPIEN

RanggoNo.507

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)17.66%

Circulation Supply250,000,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.25%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.5501803108179243,2025-11-06

Pinakamababang Presyo0.051122873927006145,2025-10-10

Pampublikong BlockchainBASE

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

