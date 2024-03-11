SDEX

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

Pangalan ng CryptoSDEX

RanggoNo.443

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply9 348 187 445,305857

Max Supply10 000 000 000

Kabuuang Supply10 000 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.9348%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.026128646698240266,2024-03-11

Pinakamababang Presyo0.002323747092290647,2025-12-16

Pampublikong BlockchainETH

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
SDEX/USDT
SmarDex
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SDEX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
