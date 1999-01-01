SLAY

Ang bagong sistemang pinansyal, na nakabase sa Bitcoin: Ang SatLayer ay ang economic layer para sa Bitcoin, ginagawang ganap na programmable ang pinakamahusay na asset ngayon. Hindi na idle gold ang Bitcoin. Ginagamit ng SatLayer ang restaking primitives upang paunlarin ang Bitcoin bilang isang aktibong reserve asset, na nagiging pundasyon ng secure at capital-efficient na mga sistema ng DeFi at RWA. Bilang Bitcoin restaking partner ng Sui at Berachain—at ang eksklusibong restaking partner ng Babylon Labs—ang SatLayer ay nakikipagtulungan sa mga nangungunang proyekto na kumikita ng malaking kita upang bumuo ng mga use cases tulad ng on-chain insurance at liquidity float, na nagdudulot ng tunay at sustainable na yield.

Pangalan ng CryptoSLAY

RanggoNo.

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply2 100 000 000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

