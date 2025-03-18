SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Pangalan ng CryptoSLING

RanggoNo.3435

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,03%

Circulation Supply186 468 623

Max Supply5 000 000 000

Kabuuang Supply5 000 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.0372%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.02871671040523046,2025-03-18

Pinakamababang Presyo0.000091127382044229,2025-12-20

Pampublikong BlockchainARB

