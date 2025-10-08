SLX

“Maliit na Slimes, Malaking Epekto – Bawat Hukay ay Nagbubukas ng Susunod.” Ang SLIMEX ay isang interactive na Web3 gaming ecosystem na pinapagana ng $SLX, na nagmula sa sikat na idle RPG na Slime Miner at lumalawak sa pamamagitan ng Slime IP sa iba’t ibang laro at serbisyo. Pinagsasama nito ang accessibility ng Web2-scale at ang pagmamay-ari sa Web3, na nag-aalok ng seasonal gameplay, integrasyon ng NFT, at scalable na mga reward. Sa mahigit 22M+ na users at 150K+ na araw-araw na manlalaro, itinatayo ng SLIMEX ang susunod na henerasyon ng network kung saan namamayagpag ang gaming, mga creator, at interactive economies.

Pangalan ng CryptoSLX

RanggoNo.949

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.15%

Circulation Supply1,733,000,000

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.1733%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.0201275829066775,2025-10-08

Pinakamababang Presyo0.005582250839159196,2025-10-11

Pampublikong BlockchainBSC

Panimula“Maliit na Slimes, Malaking Epekto – Bawat Hukay ay Nagbubukas ng Susunod.” Ang SLIMEX ay isang interactive na Web3 gaming ecosystem na pinapagana ng $SLX, na nagmula sa sikat na idle RPG na Slime Miner at lumalawak sa pamamagitan ng Slime IP sa iba’t ibang laro at serbisyo. Pinagsasama nito ang accessibility ng Web2-scale at ang pagmamay-ari sa Web3, na nag-aalok ng seasonal gameplay, integrasyon ng NFT, at scalable na mga reward. Sa mahigit 22M+ na users at 150K+ na araw-araw na manlalaro, itinatayo ng SLIMEX ang susunod na henerasyon ng network kung saan namamayagpag ang gaming, mga creator, at interactive economies.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
SLX/USDT
SLIMEX
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SLX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
SLX/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SLX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...