SOIL

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Pangalan ng CryptoSOIL

RanggoNo.1297

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.20%

Circulation Supply43,599,583.79856605

Max Supply100,000,000

Kabuuang Supply99,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.4359%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High3.987815897532013,2024-03-28

Pinakamababang Presyo0.08382714124084763,2025-12-01

Pampublikong BlockchainMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

