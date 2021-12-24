SOLX

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Pangalan ng CryptoSOLX

RanggoNo.3539

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply420,407,146

Max Supply0

Kabuuang Supply500,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.10897951246649494,2021-12-24

Pinakamababang Presyo0.000013020018357124,2025-10-25

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

Soldex
