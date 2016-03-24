STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Pangalan ng CryptoSTEEM

RanggoNo.530

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.06%

Circulation Supply536,027,807.75

Max Supply

Kabuuang Supply536,027,807.75

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2016-03-24 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High8.574419975280762,2018-01-03

Pinakamababang Presyo0.06022799046754747,2025-12-19

Pampublikong BlockchainSTEEM

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

