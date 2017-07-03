STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Pangalan ng CryptoSTORJ

RanggoNo.406

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)3.26%

Circulation Supply422,973,378.63491154

Max Supply0

Kabuuang Supply424,999,998.00000113

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2017-07-03 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.4097 USDT

All-Time High3.90788278,2021-03-28

Pinakamababang Presyo0.0483529328365,2020-03-13

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
