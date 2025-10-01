STRIKE

Ang StrikeBit ay muling tinutukoy ang crypto trading gamit ang kapangyarihan ng AI Agents. Binibigyang-daan ng Platform ang mga user na maglunsad ng mga nako-customize na ahente na hinimok ng AI na nagsasagawa ng mga diskarte sa merkado, nagsusuri ng mga uso, at nag-a-unlock ng mga kumikitang pagkakataon. Mula sa mga opsyon at panghabang-buhay na insight sa kalakalan hanggang sa isang prediction marketplace na idinisenyo para sa mga madiskarteng taya, naghahatid ang StrikeBit ng komprehensibong ecosystem para sa mga mangangalakal. Kung gagamitin mo ang iyong mga ahente para sa mga advanced na diskarte o ipagpalit ang mga ito para sa halaga, inilalagay ng StrikeBit ang hinaharap ng AI-powered trading sa iyong mga kamay.

Pangalan ng CryptoSTRIKE

RanggoNo.1873

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,11%

Circulation Supply209.900.000

Max Supply2.000.000.000

Kabuuang Supply2.000.000.000

Rate ng Sirkulasyon0.1049%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.038382423217328904,2025-10-01

Pinakamababang Presyo0.00694697477955696,2025-12-02

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Buod ng 2025
STRIKE/USDT
StrikeBit AI
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (STRIKE)
--
24h na Halaga (USDT)
--
