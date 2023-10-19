SUI

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

Pangalan ng CryptoSUI

RanggoNo.20

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.002%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)24.83%

Circulation Supply3,792,183,074.7738876

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.3792%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High5.351851996195496,2025-01-06

Pinakamababang Presyo0.36434978773897353,2023-10-19

Pampublikong BlockchainSUI

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
SUI/USDC
SUI
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SUI)
--
24h na Halaga (USDC)
--
