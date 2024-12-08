SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Pangalan ng CryptoSUPRA

RanggoNo.739

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply21,611,640,643.054153

Max Supply100,000,000,000

Kabuuang Supply80,789,190,855.82079

Rate ng Sirkulasyon0.2161%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.07345197583389378,2024-12-08

Pinakamababang Presyo0.00070033088392068,2025-12-21

Pampublikong BlockchainSUPRA

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
SUPRA/USDC
Supra
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (SUPRA)
--
24h na Halaga (USDC)
--
