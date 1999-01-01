TAC

Ang TAC ay ang unang EVM-compatible blockchain purpose-built para sa TON ecosystem at Telegram. Naghahatid ito ng buong DeFi functionality mula sa unang araw, na may mga paunang na-deploy na app, Ethereum at BTC liquidity at walang putol na access sa pamamagitan ng TON wallet. Sa mahigit 100 milyong wallet at pagsasama-sama ng Telegram, ang TAC ang pinakahanda na pamamahagi ng EVM chain hanggang ngayon.

Pangalan ng CryptoTAC

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainTONCOIN

Ang TAC ay ang unang EVM-compatible blockchain purpose-built para sa TON ecosystem at Telegram. Naghahatid ito ng buong DeFi functionality mula sa unang araw, na may mga paunang na-deploy na app, Ethereum at BTC liquidity at walang putol na access sa pamamagitan ng TON wallet. Sa mahigit 100 milyong wallet at pagsasama-sama ng Telegram, ang TAC ang pinakahanda na pamamahagi ng EVM chain hanggang ngayon.

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
TAC/USDT
TAC
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TAC)
--
24h na Halaga (USDT)
--
