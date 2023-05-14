TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Pangalan ng CryptoTAO

RanggoNo.34

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0008%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1,378.73%

Circulation Supply10,560,795.03709447

Max Supply21,000,000

Kabuuang Supply21,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.5028%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High767.6796797200545,2024-04-11

Pinakamababang Presyo30.40095531468245,2023-05-14

Pampublikong BlockchainTAO

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
