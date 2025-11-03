TEAFI

Ang Tea-Fi ay ang DeFi SuperApp na nagpapasimple sa kita at nag-aalis ng mga hadlang sa desentralisadong pananalapi. Pinapatakbo ng TeaPOT, isang liquidity engine na pagmamay-ari ng protocol na nagre-recycle ng tunay na yield pabalik sa mga user, pinagsasama ng Tea-Fi ang pagbuo ng yield, swapping, at gas tool sa isang seamless na interface. Sa Easy-Gas, SuperSwap, at Tea-Fi Vaults, ina-access ng mga user ang mga curated na ruta ng kita nang hindi namamahala ng maraming token o platform. Binuo para sa pagiging simple at pagpapanatili, ang Tea-Fi ay humihimok ng tunay na ani, mga pagbili ng token, at pangmatagalang paglago.

Pangalan ng CryptoTEAFI

RanggoNo.1868

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.57%

Circulation Supply50,010,000

Max Supply300,000,000

Kabuuang Supply300,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.1667%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.5015160151442424,2025-11-03

Pinakamababang Presyo0.023495477831675816,2026-01-01

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaAng Tea-Fi ay ang DeFi SuperApp na nagpapasimple sa kita at nag-aalis ng mga hadlang sa desentralisadong pananalapi. Pinapatakbo ng TeaPOT, isang liquidity engine na pagmamay-ari ng protocol na nagre-recycle ng tunay na yield pabalik sa mga user, pinagsasama ng Tea-Fi ang pagbuo ng yield, swapping, at gas tool sa isang seamless na interface. Sa Easy-Gas, SuperSwap, at Tea-Fi Vaults, ina-access ng mga user ang mga curated na ruta ng kita nang hindi namamahala ng maraming token o platform. Binuo para sa pagiging simple at pagpapanatili, ang Tea-Fi ay humihimok ng tunay na ani, mga pagbili ng token, at pangmatagalang paglago.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
TEAFI/USDT
TeaFi
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TEAFI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
TEAFI/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TEAFI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...