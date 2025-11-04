TITN

Ang THORWallet ay isang non-custodial DeFi wallet na nagdadala ng decentralized finance sa mga user sa buong mundo. Nag-aalok ito ng madaling cross-chain swaps, earning, pamamahala ng asset, isang multicurrency Swiss bank account, at sa lalong madaling panahon, perpetual trading — lahat ay maa-access nang direkta mula sa iyong smartphone. Ang THORWallet ay ang pinakamabilis na lumalagong cross-chain mobile interface batay sa swap volume.

Pangalan ng CryptoTITN

RanggoNo.1078

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)5.00%

Circulation Supply42,500,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.0425%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.21629073359241113,2026-01-02

Pinakamababang Presyo0.04289394631364473,2025-11-04

Pampublikong BlockchainBASE

