Ang Alt.town ay isang Virtual Celebrity Value Growth Platform. Ang Alt.town ay isang serbisyo na nagbibigay-daan sa mga user na makipag-trade ng halaga ng mga virtual creator na ipinapahayag sa anyo ng mga digital asset. Ang halaga ng mga creator ay nakabatay sa kanilang nilalaman at fandom. Ang mga virtual celebrity gaya ng VTubers, virtual influencers, at virtual idols na sasali sa Alt.town ay maglalabas ng isang digital asset na tinatawag na DNA, na sumasagisag sa kanilang halaga. Ang mga user, kabilang ang mga fan at Web3 supporters, ay maaaring bumili ng DNA ng kanilang paboritong virtual celebrity, na umaasang tataas ang halaga nito at mag-eenjoy sa nilalamang ibinibigay ng mga celebrity. Ang presyo ng mga digital asset na ito ay tinutukoy sa pamamagitan ng transaksyon mula user-to-user, na sinusuportahan ng on-chain based order-book trading.

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

