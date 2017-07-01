TRX

TRON: Desentralisahin ang Web ay nakatuon sa pagbuo ng imprastraktura para sa isang tunay na desentralisadong Internet. Ang TRON Protocol, isa sa pinakamalaking blockchain-based na operating system sa mundo na nag-aalok ng scalability, high-availability, at high-throughput computing (HTC) na suporta na nagsisilbing pundasyon para sa lahat ng desentralisadong aplikasyon sa TRON ecosystem. Nagbibigay din ito ng mas mahusay na compatibility para sa mga Ethereum smart contract sa pamamagitan ng isang innovative, maaaring i-plug na smart contract platform. Mula noong ika-24 ng Hulyo, 2018, nakuha ng TRON ang BitTorrent Inc. na isang kumpanya ng teknolohiya sa Internet na nakabase sa San Francisco. Nagdidisenyo ito ng mga distributed na teknolohiya na mahusay na sumusukat, pinapanatili ang katalinuhan sa dulo, at pinananatiling kontrol ng mga creator at consumer ang kanilang content at datos. Bawat buwan mahigit 170 milyong tao ang gumagamit ng mga binuong produkto ng BitTorrent Inc. Ang mga protokol nito ay gumagalaw ng hanggang 40% ng trapiko sa Internet sa mundo araw-araw. Ngayon ang TRON ay isa sa pinakamalaking operating system na nakabatay sa blockchain sa mundo na may higit sa 100M user.

Pangalan ng CryptoTRX

RanggoNo.8

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0088%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.56%

Circulation Supply94,695,534,825.53647

Max Supply

Kabuuang Supply94,695,578,527.80797

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2017-07-01 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.0015 USDT

All-Time High0.44067471530141733,2024-12-03

Pinakamababang Presyo0.001091259997338057,2017-09-15

Pampublikong BlockchainTRX

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
