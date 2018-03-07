TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Pangalan ng CryptoTUSD

RanggoNo.93

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)3.55%

Circulation Supply494,515,083

Max Supply0

Kabuuang Supply494,515,083

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2018-03-07 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset1 USDT

All-Time High1.364490032196045,2018-05-16

Pinakamababang Presyo0.917876956195,2020-03-13

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaTrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Buod ng 2025
