UAI

Pinagagana ng UnifAI ang susunod na panahon ng mga autonomous na ahente ng AI na nagpapasimple sa DeFi para sa lahat. Maaaring i-automate ng mga user ang mga diskarte sa LPing, pangangalakal, at pagpapautang—walang coding na kailangan. Pinahuhusay ng bawat ahente ng AI ang on-chain na kahusayan at paggawa ng desisyon. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng UnifAI ang mga diskarte sa Polymarket, Meteora (Solana), at Drift, habang isinasagawa ang pagpapalawak sa mga EVM network. Mga Pangunahing Tampok: Pag-automate ng Diskarte: Lumikha o kumopya ng mga diskarte na pinakamahusay na gumaganap sa isang pag-click. UniQ: Ang iyong kasama sa AI DeFi para sa mga insight, analytics, at pagtuklas ng estratehiya.

Pangalan ng CryptoUAI

RanggoNo.519

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)3.88%

Circulation Supply239,000,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.239%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.28594907853603924,2025-11-07

Pinakamababang Presyo0.05181624964526384,2025-11-06

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaPinagagana ng UnifAI ang susunod na panahon ng mga autonomous na ahente ng AI na nagpapasimple sa DeFi para sa lahat. Maaaring i-automate ng mga user ang mga diskarte sa LPing, pangangalakal, at pagpapautang—walang coding na kailangan. Pinahuhusay ng bawat ahente ng AI ang on-chain na kahusayan at paggawa ng desisyon. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng UnifAI ang mga diskarte sa Polymarket, Meteora (Solana), at Drift, habang isinasagawa ang pagpapalawak sa mga EVM network. Mga Pangunahing Tampok: Pag-automate ng Diskarte: Lumikha o kumopya ng mga diskarte na pinakamahusay na gumaganap sa isang pag-click. UniQ: Ang iyong kasama sa AI DeFi para sa mga insight, analytics, at pagtuklas ng estratehiya.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
UAI/USDT
UnifAI
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (UAI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
UAI/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (UAI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...