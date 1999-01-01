UCN

Ang UCHAIN ay isang malakas na cryptocurrency ecosystem na nakasentro sa UCN coin. Pinagsasama ng aming ecosystem ang isang hanay ng mga makabagong produkto: mga modernong crypto wallet, isang natatanging crypto debit card, sarili nitong mga marketplace at higit pa. Ang misyon ni Uchain ay lumikha ng isang walang kamali-mali na produkto ng cryptocurrency upang baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa cryptocurrency sa buong mundo at bigyan sila ng mga instant na cross-border na pagbabayad sa crypto.

Pangalan ng CryptoUCN

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply100,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainUCHAIN

PanimulaAng UCHAIN ay isang malakas na cryptocurrency ecosystem na nakasentro sa UCN coin. Pinagsasama ng aming ecosystem ang isang hanay ng mga makabagong produkto: mga modernong crypto wallet, isang natatanging crypto debit card, sarili nitong mga marketplace at higit pa. Ang misyon ni Uchain ay lumikha ng isang walang kamali-mali na produkto ng cryptocurrency upang baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa cryptocurrency sa buong mundo at bigyan sila ng mga instant na cross-border na pagbabayad sa crypto.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
UCN/USDT
UCN
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (UCN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
UCN/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (UCN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...