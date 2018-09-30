USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Pangalan ng CryptoUSDC

RanggoNo.7

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0242%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)7.64%

Circulation Supply75,395,789,100.913

Max Supply0

Kabuuang Supply75,395,789,100.913

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2018-09-30 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset1 USDT

All-Time High2.349556378332484,2021-11-16

Pinakamababang Presyo0.8774,2023-03-11

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaUSDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
USDC/USDF
USDCoin
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (USDC)
--
24h na Halaga (USDF)
--
Impormasyon
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
USDC/USDF
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (USDC)
--
24h na Halaga (USDF)
--
