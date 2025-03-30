USDF

Ang Falcon Finance ay isang makabagong synthetic dollar protocol na idinisenyo upang magbigay ng sustainable at competitive na kita sa lahat ng kondisyon ng merkado. Nakabatay ito sa institutional-grade na risk frameworks at itinatag sa prinsipyo ng transparency, kaya’t nagtatakda ito ng bagong pamantayan para sa mga synthetic asset sa larangan ng desentralisadong pananalapi.

Pangalan ng CryptoUSDF

RanggoNo.202

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply2,055,989,382.520143

Max Supply0

Kabuuang Supply2,055,989,382.520143

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.0243014891348232,2025-03-30

Pinakamababang Presyo0.909369011278203,2025-07-08

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
USDF/USDT
Falcon Finance
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (USDF)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
