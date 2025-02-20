USDR

Ang StablR USD (USDR) ay isang MiCAR-compliant na stablecoin na naka-back sa US Dollar, naka-peg sa halaga ng US Dollar, at maaaring i-redeem sa 1:1 na ratio. Ang stablecoin ay may collateral na fiat at mga short-term na government bonds. Ang pangunahing layunin ng StablR USD (USDR) ay magbigay ng digital na alternatibo sa tradisyonal na anyo ng pera na mas episyente, ligtas, at madaling ma-access. Maaaring gamitin ang StablR USD (USDR) bilang medium of exchange, store of value, at unit of account. Ilan sa mga pangunahing gamit ng StablR USD (USDR) ay ang pagpapabilis at pagbawas ng gastos sa mga bayad, pagtulong sa internasyonal (foreign exchange) na kalakalan at pamumuhunan, at pagbibigay-daan sa mas flexible at matatag na sistemang pinansyal.

Pangalan ng CryptoUSDR

RanggoNo.1163

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)584.89%

Circulation Supply7,150,834.05

Max Supply

Kabuuang Supply7,150,834.05

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.02146361646693,2025-02-20

Pinakamababang Presyo0.980782166260219,2025-03-07

Pampublikong BlockchainETH

StablR USD
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (USDR)
--
24h na Halaga (USDT)
--
