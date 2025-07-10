VELVET

Ang Velvet ay isang DeFAI Operating System na nag-streamline ng onchain na pananaliksik, pangangalakal at pamamahala ng portfolio. Live ang Velvet app sa BNB Chain, Base, Solana, Ethereum at Sonic na may 100k+ na user na nakikipagkalakalan at nagpapatupad ng mga estratehiya sa DeFi. Ito ay multi-agent AI Co-Pilot na isinama sa app para tumulong sa pagtuklas, pag-analisa, at pagpapatupad ng mga bagong pagkakataon gamit ang natural na wika. Binibigyang-daan din ng imprastraktura ng Velvet ang iba na gumawa ng mga tokenized na diskarte sa DeFi at pamahalaan ang mga ito sa pamamagitan ng UI o mga API na may 10k+ vault na ginawa na ng mga KOL, trader, at crypto hedge fund.

Buod ng 2025
