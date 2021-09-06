VIC

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Pangalan ng CryptoVIC

RanggoNo.956

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.41%

Circulation Supply124,740,374.15

Max Supply210,000,000

Kabuuang Supply210,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.594%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High3.9177215,2021-09-06

Pinakamababang Presyo0.07647942247316347,2025-10-10

Pampublikong BlockchainTOMO

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Viction
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (VIC)
--
24h na Halaga (USDT)
--
