VSN

Ang Vision (VSN) ay ang katutubong token ng Bitpanda Web3 ecosystem – isang puwersang nagsasama-sama na idinisenyo upang gawing naa-access, nahahawakan, at kapakipakinabang ang Web3 para sa lahat. Higit pa sa saklaw ng isang tipikal na exchange token, pinapagana ng Vision ang isang compliant, user-centric na ecosystem na binuo para sa hinaharap ng desentralisadong pananalapi sa Europe at higit pa.

Pangalan ng CryptoVSN

RanggoNo.133

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.90%

Circulation Supply3,439,267,820.548157

Max Supply4,200,000,000

Kabuuang Supply4,111,255,017.995183

Rate ng Sirkulasyon0.8188%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.22489627050756025,2025-08-11

Pinakamababang Presyo0.06855638448230492,2025-11-21

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaAng Vision (VSN) ay ang katutubong token ng Bitpanda Web3 ecosystem – isang puwersang nagsasama-sama na idinisenyo upang gawing naa-access, nahahawakan, at kapakipakinabang ang Web3 para sa lahat. Higit pa sa saklaw ng isang tipikal na exchange token, pinapagana ng Vision ang isang compliant, user-centric na ecosystem na binuo para sa hinaharap ng desentralisadong pananalapi sa Europe at higit pa.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
VSN/USDT
Vision
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (VSN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
VSN/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (VSN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...