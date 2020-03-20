XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Pangalan ng CryptoXAUT

RanggoNo.44

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0005%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)48,862.42%

Circulation Supply409,217.6417

Max Supply0

Kabuuang Supply520,089.3

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High4553.361653837675,2025-12-26

Pinakamababang Presyo1408.88233399,2020-03-20

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
Tether Gold
