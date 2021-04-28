XCH

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Pangalan ng CryptoXCH

RanggoNo.348

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)17.08%

Circulation Supply14,411,726

Max Supply0

Kabuuang Supply33,191,992

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-04-28 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1934.50687188,2021-05-03

Pinakamababang Presyo4.416971304516864,2025-12-18

Pampublikong BlockchainCHIA

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
