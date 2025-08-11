XCX

Xeleb – Ang AI Agent Influencer Hub kung saan nagbibigay ang AI ng Tunay na Gamit. Ang Xeleb ay isang makabagong plataporma na nagbibigay-kapangyarihan sa mga indibidwal at negosyo upang makalikha, magkaroon ng pagmamay-ari, at pagkakitaan ang mga AI agent na may tunay na aplikasyon sa totoong mundo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng AI at Web3, binibigyang-daan ng Xeleb ang tokenized agent ownership, mga interaksiyong nakabatay sa gamit, at paglago na pinangungunahan ng komunidad. Ang aming misyon ay tulayin ang agwat sa pagitan ng inobasyon sa AI at ng creator economy — ginagawang mga tagalikha at benepisyaryo ng halagang pinapagana ng AI ang mga karaniwang user.

Pangalan ng CryptoXCX

RanggoNo.1937

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.66%

Circulation Supply108,300,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply999,795,378.4899158

Rate ng Sirkulasyon0.1083%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.09145411179261065,2025-08-11

Pinakamababang Presyo0.011457292099600199,2025-12-29

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
