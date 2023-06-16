XFI

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

Pangalan ng CryptoXFI

RanggoNo.1297

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.63%

Circulation Supply66,330,402.5555144

Max Supply378,432,000

Kabuuang Supply77,294,679.61521628

Rate ng Sirkulasyon0.1752%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.989041429955563,2023-06-16

Pinakamababang Presyo0.04913217188278703,2025-08-31

Pampublikong BlockchainXFI

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
