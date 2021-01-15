XIN

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Pangalan ng CryptoXIN

RanggoNo.4250

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply1,000,000

Kabuuang Supply1,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2387.60009765625,2018-01-12

Pinakamababang Presyo0,2021-01-15

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaMixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
XIN/USDT
Mixin
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XIN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
XIN/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XIN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...