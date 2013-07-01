XLM

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Pangalan ng CryptoXLM

RanggoNo.17

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0023%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.77%

Circulation Supply32,390,749,053.030933

Max Supply50,001,806,812

Kabuuang Supply50,001,786,883.65895

Rate ng Sirkulasyon0.6477%

Petsa ng Pag-isyu2013-07-01 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.9381440281867981,2018-01-04

Pinakamababang Presyo0.001227100030519068,2014-11-18

Pampublikong BlockchainXLM

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
