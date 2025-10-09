XMN

Ang xMoney (XMN) ay isang MiCA-compliant, next-generation payment ecosystem na tumutulay sa tradisyonal na pananalapi at blockchain. Nagbibigay-daan ito sa mga negosyo na tumanggap ng mga pandaigdigang pagbabayad nang tuluy-tuloy, mula sa mga card at crypto hanggang sa Apple Pay at Google Pay, na walang kumplikado, alitan, o mga hadlang sa regulasyon. Isinama sa lisensyado at kinokontrol na imprastraktura ng xMoney, ang XMN ay nagsisilbing pangunahing utility token na nagpapagana sa isang pinag-isang sistemang sumusuporta sa mga pagbabayad ng fiat/crypto, pag-isyu ng card, stablecoin settlement, on/off-ramp, at mga serbisyong white-label. Tinatangkilik ng mga merchant ang mas mababang bayarin sa transaksyon, mga programa ng katapatan, at pinababang gastos sa pag-aayos, habang ang mga mamimili ay nakakakuha ng mga reward at nakikibahagi sa pamamahala. Hindi tulad ng mga tipikal na utility token, ang XMN ay naglulunsad nang may agarang real-world na paggamit, na naka-embed sa regulated gateway ng xMoney na nagsisilbi sa mga negosyong European. Binuo sa ilalim ng balangkas ng MiCA ng EU, tinitiyak nito ang pagsunod, transparency, at tiwala para sa mga pandaigdigang palitan, institusyon, at merchant.

Pangalan ng CryptoXMN

RanggoNo.3916

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.11390037525327498,2025-10-09

Pinakamababang Presyo0.019550382433716446,2025-10-18

Pampublikong BlockchainSUI

PanimulaAng xMoney (XMN) ay isang MiCA-compliant, next-generation payment ecosystem na tumutulay sa tradisyonal na pananalapi at blockchain. Nagbibigay-daan ito sa mga negosyo na tumanggap ng mga pandaigdigang pagbabayad nang tuluy-tuloy, mula sa mga card at crypto hanggang sa Apple Pay at Google Pay, na walang kumplikado, alitan, o mga hadlang sa regulasyon. Isinama sa lisensyado at kinokontrol na imprastraktura ng xMoney, ang XMN ay nagsisilbing pangunahing utility token na nagpapagana sa isang pinag-isang sistemang sumusuporta sa mga pagbabayad ng fiat/crypto, pag-isyu ng card, stablecoin settlement, on/off-ramp, at mga serbisyong white-label. Tinatangkilik ng mga merchant ang mas mababang bayarin sa transaksyon, mga programa ng katapatan, at pinababang gastos sa pag-aayos, habang ang mga mamimili ay nakakakuha ng mga reward at nakikibahagi sa pamamahala. Hindi tulad ng mga tipikal na utility token, ang XMN ay naglulunsad nang may agarang real-world na paggamit, na naka-embed sa regulated gateway ng xMoney na nagsisilbi sa mga negosyong European. Binuo sa ilalim ng balangkas ng MiCA ng EU, tinitiyak nito ang pagsunod, transparency, at tiwala para sa mga pandaigdigang palitan, institusyon, at merchant.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
XMN/USDT
xMoney
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XMN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
XMN/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XMN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...