XMN
Ang xMoney (XMN) ay isang MiCA-compliant, next-generation payment ecosystem na tumutulay sa tradisyonal na pananalapi at blockchain. Nagbibigay-daan ito sa mga negosyo na tumanggap ng mga pandaigdigang pagbabayad nang tuluy-tuloy, mula sa mga card at crypto hanggang sa Apple Pay at Google Pay, na walang kumplikado, alitan, o mga hadlang sa regulasyon. Isinama sa lisensyado at kinokontrol na imprastraktura ng xMoney, ang XMN ay nagsisilbing pangunahing utility token na nagpapagana sa isang pinag-isang sistemang sumusuporta sa mga pagbabayad ng fiat/crypto, pag-isyu ng card, stablecoin settlement, on/off-ramp, at mga serbisyong white-label. Tinatangkilik ng mga merchant ang mas mababang bayarin sa transaksyon, mga programa ng katapatan, at pinababang gastos sa pag-aayos, habang ang mga mamimili ay nakakakuha ng mga reward at nakikibahagi sa pamamahala. Hindi tulad ng mga tipikal na utility token, ang XMN ay naglulunsad nang may agarang real-world na paggamit, na naka-embed sa regulated gateway ng xMoney na nagsisilbi sa mga negosyong European. Binuo sa ilalim ng balangkas ng MiCA ng EU, tinitiyak nito ang pagsunod, transparency, at tiwala para sa mga pandaigdigang palitan, institusyon, at merchant.
Pangalan ng CryptoXMN
RanggoNo.3916
Market Cap$0.00
Fully Diluted Market Cap$0.00
Market Share%
Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%
Circulation Supply0
Max Supply10,000,000,000
Kabuuang Supply10,000,000,000
Rate ng Sirkulasyon0%
Petsa ng Pag-isyu--
Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--
All-Time High0.11390037525327498,2025-10-09
Pinakamababang Presyo0.019550382433716446,2025-10-18
Pampublikong BlockchainSUI
