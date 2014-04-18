XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Pangalan ng CryptoXMR

RanggoNo.16

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0025%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)370.44%

Circulation Supply18,446,744.07370955

Max Supply

Kabuuang Supply18,446,744.07370955

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2014-04-18 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High517.62024523,2021-05-07

Pinakamababang Presyo0.21296699345111847,2015-01-14

Pampublikong BlockchainXMR

Sektor

Social Media

