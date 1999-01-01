XNL

Ang Novastro ay isang cross-chain na Real-World Asset (RWA) platform na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na tokenization ng mga nasasalat na asset sa Ethereum ledger, na tinitiyak ang pagsunod sa mga regulasyon at mapapatunayang pagmamay-ari. Isinasama nito ang AI-powered na pag-optimize ng kita, na awtomatikong nagpapalago ng mga balik mula sa mga RWA-backed na matatag na asset gaya ng real estate, credit, at commodities. Sa pamamagitan ng pagkokonekta ng mga tokenized asset sa iba’t ibang chain at paggamit ng matalinong liquidity at risk-aware na mga AI model, binabago ng Novastro ang mga totoong balik sa nasusukat na mga on-chain na oportunidad — nagbibigay-kapangyarihan sa mga user na kumita, mamahala, at magpatatag ng yaman sa pamamagitan ng isang desentralisado at trust-anchored na ecosystem.

Pangalan ng CryptoXNL

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaAng Novastro ay isang cross-chain na Real-World Asset (RWA) platform na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na tokenization ng mga nasasalat na asset sa Ethereum ledger, na tinitiyak ang pagsunod sa mga regulasyon at mapapatunayang pagmamay-ari. Isinasama nito ang AI-powered na pag-optimize ng kita, na awtomatikong nagpapalago ng mga balik mula sa mga RWA-backed na matatag na asset gaya ng real estate, credit, at commodities. Sa pamamagitan ng pagkokonekta ng mga tokenized asset sa iba’t ibang chain at paggamit ng matalinong liquidity at risk-aware na mga AI model, binabago ng Novastro ang mga totoong balik sa nasusukat na mga on-chain na oportunidad — nagbibigay-kapangyarihan sa mga user na kumita, mamahala, at magpatatag ng yaman sa pamamagitan ng isang desentralisado at trust-anchored na ecosystem.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
XNL/USDT
Novastro
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XNL)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
XNL/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XNL)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...