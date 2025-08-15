XNY

Ang Codatta ay nagsisilbing isang decentralized na plataporma para sa data infrastructure na nagta-transform ng raw data tungo sa mga tokenized na asset, na nagbibigay-daan sa mga AI developer na ma-access at magamit ang mga dekalidad na dataset. Sa tulong ng XnY Network, pinapadali ng Codatta ang pagsasalin ng datos bilang asset, kung saan ang mga kontribyutor ay maaaring kumita ng royalties batay sa paggamit ng kanilang data asset.

Pangalan ng CryptoXNY

RanggoNo.1089

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.27%

Circulation Supply2,500,000,000

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.25%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.028917157801932714,2025-08-15

Pinakamababang Presyo0.002007819087959233,2025-10-10

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaAng Codatta ay nagsisilbing isang decentralized na plataporma para sa data infrastructure na nagta-transform ng raw data tungo sa mga tokenized na asset, na nagbibigay-daan sa mga AI developer na ma-access at magamit ang mga dekalidad na dataset. Sa tulong ng XnY Network, pinapadali ng Codatta ang pagsasalin ng datos bilang asset, kung saan ang mga kontribyutor ay maaaring kumita ng royalties batay sa paggamit ng kanilang data asset.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
XNY/USDT
Codatta
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XNY)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
XNY/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XNY)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...