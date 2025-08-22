XPIN

Ang XPIN Network, isang nangungunang DePIN project sa BNB Chain, ay naghahatid ng desentralisado at AI-powered na communication infrastructure para sa ligtas, episyente, at walang hangganang konektibidad. Sa wireless coverage na sumasaklaw sa mahigit 150 bansa at rehiyon, ang Global eSIM, PowerLink, at AI dNFT ng XPIN ay nagtataguyod ng bagong panahon ng konektibidad habang binubuksan ang mga oportunidad para sa passive income. Sa muling pagbibigay-kahulugan sa paraan ng pagkokonekta ng mundo, ang XPIN ay bumubuo ng susunod na henerasyon ng decentralized operator network.

Pangalan ng CryptoXPIN

RanggoNo.470

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.03%

Circulation Supply17,705,013,257

Max Supply100,000,000,000

Kabuuang Supply100,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.177%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.010038547477428971,2025-10-23

Pinakamababang Presyo0.000457316453478145,2025-08-22

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
XPIN/USDT
XPIN Network
