XRP

Ang Ripple ay ang base currency ng Ripple network, na maaaring i-circulate sa buong ripple network. Ito ay may kabuuang supply na 100 bilyon, at unti-unting bumababa habang dumarami ang bilang ng mga transaksyon. Ang operating company ng Ripple ay Ripple Labs (dating OpenCoin) . Ang Ripple currency ay ang tanging karaniwang pera sa ripple system. Ito ay naiiba sa ibang mga pera sa system. Halimbawa, hindi maaaring i-cash out ang CNY at USD sa mga gateway. Sa madaling salita, ang CNY na ibinigay ng A gateway ay maaari lamang i-cash out sa A gateway, hindi sa B gateway. Kung hindi, kailangan mong i-convert ito sa CNY ng B gateway sa pamamagitan ng pending-order ng ripple system. Gayunpaman, walang ganoong mga paghihigpit ang Ripple. Ito ay pangkalahatan sa sistema ng ripple. Ang Ripple (XRP), katulad ng Bitcoin, ay isang digital na pera batay sa matematika at cryptography. Ngunit kung ano ang naiiba sa walang-tunay na paggamit ng Bitcoin ay ang XRP ay gumaganap ng papel ng koneksyon at ipinagmamalaki ang function ng garantiya ng seguridad sa Ripple system. Ang garantiya ng seguridad ay kailangang-kailangan, na nangangailangan na ang gateway na kalahok sa protocol na ito ay dapat magkaroon ng maliit na halaga ng XRP.

Pangalan ng CryptoXRP

RanggoNo.4

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0398%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)6.28%

Circulation Supply60,676,393,849

Max Supply100,000,000,000

Kabuuang Supply99,985,734,415

Rate ng Sirkulasyon0.6067%

Petsa ng Pag-isyu2011-04-18 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.005874 USDT

All-Time High3.841939926147461,2018-01-04

Pinakamababang Presyo0.002802350092679262,2014-07-07

Pampublikong BlockchainXRP

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
