XUSD

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Pangalan ng CryptoXUSD

RanggoNo.457

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)42.31%

Circulation Supply45,096,294.451

Max Supply

Kabuuang Supply45,096,294.451

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.045831001219526,2025-03-17

Pinakamababang Presyo0.9492788036833526,2025-02-03

Pampublikong BlockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
XUSD/USDT
XUSD
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XUSD)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XUSD)
--
24h na Halaga (USDT)
--
