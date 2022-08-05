XX

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

Pangalan ng CryptoXX

RanggoNo.4765

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply0

Kabuuang Supply953,639,587

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.7700154832076693,2022-08-05

Pinakamababang Presyo0.008823377501532644,2025-11-21

Pampublikong BlockchainXX

PanimulaThe xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
XX/USDT
xx network
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
XX/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (XX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...