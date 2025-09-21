YU

Ang YU Token ay isang solusyon sa pagbabayad na nakabatay sa blockchain na idinisenyo upang bigyang kapangyarihan ang maliliit na negosyo at mga mamimili sa pamamagitan ng mabilis, mura, at desentralisadong mga transaksyon. Itinayo sa Solana blockchain, nag-aalok ang YU Token ng mabilis na pagpoproseso at kaunting mga bayarin, na ginagawa itong perpekto para sa mga real-world na kaso ng paggamit tulad ng mga retail na pagbabayad, loyalty reward, at mga serbisyong nakabatay sa lokasyon. Isinasama ng proyekto ang DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) upang ikonekta ang mga pisikal na kapaligiran sa teknolohiyang blockchain, na nagpapagana ng mga feature tulad ng mga pagbabayad ng QR code at pagsasama ng matalinong device.

Pangalan ng CryptoYU

RanggoNo.4015

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply10,000,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000960038828670104,2025-09-21

Pinakamababang Presyo0.000009287846810971,2025-11-24

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

