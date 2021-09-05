ZIG

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

Pangalan ng CryptoZIG

RanggoNo.304

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.30%

Circulation Supply1,408,940,795.2396517

Max Supply1,953,940,796

Kabuuang Supply2,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.721%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.2128548,2021-09-05

Pinakamababang Presyo0.00431462744251162,2023-07-13

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ZIG/USDT
ZIGCOIN
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ZIG)
--
24h na Halaga (USDT)
--
